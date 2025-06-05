Самолет малой авиации упал в Саратовской области

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет малой авиации потерпел крушение в Ершовском районе Саратовской области. В результате пострадал пилот, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в своем телеграм-канале.

По его словам, инцидент произошел в 17:27 в четверг, 5 июня, в селе Новорепное. По предварительным данным, пилот допустил касание самолета с линией электропередачи, после чего борт упал и загорелся. Пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. Его направили в Центральную районную больницу Саратова.

На месте случившегося задействованы экстренные службы, региональная служба спасения и следователи. В пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России уточнили, что жесткую посадку совершил Ан-2. По данному факту проводится проверка.

Ранее вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа. Случившееся обошлось без пострадавших.

По данным следствия, предварительно, во время взлета у вертолета возникли технические неисправности, после чего экипаж остановил набор высоты и посадил судно.

