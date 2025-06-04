04 июня, 05:23Происшествия
Задымление произошло на борту летевшего в Якутск самолета из-за пауэрбанка
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На борту самолета авиакомпании "Якутия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Якутск, произошло задымление в салоне и оплавление коврового покрытия из-за короткого замыкания пауэрбанка, который был у одного из пассажиров в ручной клади. О происшествии рассказали в телеграм-канале перевозчика.
Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Благодаря бдительности пассажиров и слаженным действиям бортпроводников удалось своевременно обнаружить источник задымления и принять соответствующие меры. Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Якутска.
"Авиакомпания "Якутия" благодарит пассажиров за понимание и соблюдение правил безопасности, а также выражает признательность экипажу за высокий уровень профессионализма и оперативные действия, предотвратившие развитие нештатной ситуации", – говорится в сообщении компании.
Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бычье поле в Кронштадте. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительной информации, причиной случившегося стал отказ двигателя.
Еще один инцидент произошел в Орловской области, где вертолет потерпел крушение в районе поселка Нарышкино. Население в результате происшествия не пострадало.
Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Борт выполнял плановый полет, в ходе которого упал в безлюдной местности. В результате экипаж погиб.
В Якутске самолет выкатился за пределы взлетной полосы