Иркутский аэропорт Киренск возобновил работу после ЧП с самолетом Ан-24

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Аэропорт Киренск в Иркутской области возобновил свою работу. Временные ограничения, введенные из-за необходимости эвакуации самолета Ан-24 с летного поля, были сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штурманскую службу воздушной гавани.

Аэропорт был закрыт после происшествия с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Специалистам удалось отбуксировать воздушное судно в безопасное место. Сейчас самолеты летают в штатном режиме.

Инцидент произошел 26 мая в 14:33 по местному времени (09:33 по московскому). Самолет следовал по маршруту Иркутск – Киренск. После посадки у борта сложилась передняя стойка шасси, из-за чего воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) классифицировало ЧП с Ан-24 как серьезный авиационный инцидент.