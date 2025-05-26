Росавиация предварительно назвала ситуацию с Ан-24 серьезным авиаинцидентом

Фото: телеграм-канал "Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) классифицировало ЧП с Ан-24 в аэропорту Киренска Иркутской области предварительно как серьезный авиационный инцидент. Об этом в своем телеграм-канале заявил представитель агентства Артем Кореняко.

"Расследованием его причин займется комиссия Восточно-Сибирского МТУ Росавиации <...> Ключевая цель расследования – установление причин аварии и принятие мер по их предотвращению в будущем", – указал Кореняко.

Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул представитель Росавиации.

По его словам, самолет к 16:00 по московскому времени был отбуксирован на место стоянки. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) была осмотрена и признана годной к приему и выпуску самолетов. Аэропорт работает по регламенту, поэтому откроется уже 27 мая с 04:00.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" выкатился за пределы ВПП утром 26 мая. Воздушное судно следовало из Иркутска в Киренск, но после посадки у самолета сложилась передняя стойка шасси. В результате ЧП пострадавших и жертв нет, пассажиры были эвакуированы.

