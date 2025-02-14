Самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Перми

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми (Большое Савино). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент произошел 14 февраля в 14:30 по местному времени (12:30 по московскому. – Прим. ред.). В связи с этим аэропорт временно закрыт для приема и отправления самолетов. На фоне данного решения два рейса, которые должны были вылететь в Екатеринбург и Ижевск, отправлены на запасные аэродромы.

"Об открытии аэропорта сообщим дополнительно", – уточнила пресс-служба аэропорта.

В конце января пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлетать, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Хабаровском крае. Вылет был запланирован из населенного пункта Нелькан. Борту не удалось оторваться от взлетной полосы при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.

Росавиация начала расследование инцидента с самолетом Ан-24. По данным ведомства, в момент происшествия на борту находились 24 человека, четверо из которых были членами экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

