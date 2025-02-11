Росавиация расследует инцидент с самолетом, выкатившимся с полосы на Ямале

Фото: телеграм-канал "Представитель Росавиации"

Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24РВ авиакомпании "ЮТэйр", который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации", – уточнил он.

Специалисты хотят уточнить причины произошедшего и определить меры по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

По данным Кореняко, инцидент произошел 11 февраля примерно в 09:00 по московскому времени (11:00 по местному времени). Самолет выкатился за ограничительные огни после посадки и пробега в аэропорту Утренний.

На воздушном судне, которое совершало рейс из авиагавани Сабетта, находились 23 человека, включая четырех членов экипажа. В результате выкатывания никто не пострадал.

После этого специалисты отбуксировали самолет на стоянку. По предварительной информации, судно не получило повреждений.

Ранее Росавиация инициировала расследование причины отказа двигателя Airbus A321 "Уральских авиалиний". 4 января самолет выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, на его борту было 236 пассажиров и 7 членов экипажа.

После взлета случился отказ двигателя, из-за чего воздушное судно пришлось сажать в аэропорту вылета. В результате никто не пострадал, самолет был отстранен от полетов, а пассажиры вылетели на резервном судне.