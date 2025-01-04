Росавиация расследует причины отказа двигателя Airbus A321 "Уральских авиалиний"

Фото: телеграм-канал SHOT

Причины отказа двигателя самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", севшего в Египте, уже расследуются. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Главной целью расследования стоит установление причин случившегося и принятие мер для предотвращения подобного в дальнейшем.

Об инциденте стало известно 4 января. Самолет выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, на его борту было 236 пассажиров и 7 членов экипажа.

После взлета случился отказ двигателя, из-за чего воздушное судно пришлось сажать в аэропорту вылета. В результате никто не пострадал, самолет был отстранен от полетов, а пассажиры вылетели на резервном судне.

