Рейс из Ташкента во Франкфурт экстренно приземлился в Москве

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Самолет, летевший из Ташкента во Франкфурт-на-Майне, экстренно приземлился в столичном аэропорту Внуково из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Uzbekistan airways.

Как сказано в сообщении, посадка была осуществлена в штатном режиме, а к месту приземления самолета была вызвана скорая помощь, которая доставила в больницу пассажира.

"В связи с невозможностью прилета во Франкфурт до закрытия аэропорта по регламенту воздушное судно, выполняющее рейс HY231, будет возвращено в аэропорт вылета", – уточнил авиаперевозчик.

Ранее самолет Airbus A330, летевший из Бангкока, экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета, который якобы напоминал взрывное устройство. После посадки жизням членов экипажа и 281 пассажира ничего не угрожало, указала антитеррористическая комиссия по региону.

Позже в МВД отметили, что нештатная ситуация на борту не подтвердилась. Аэропорт Екатеринбурга работал в штатном режиме, без задержек прилетов и вылетов, подчеркнули в ведомстве.

