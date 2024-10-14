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14 октября, 09:32

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Ani: два самолета авиакомпании IndiGo были задержаны из-за угроз взрыва в Мумбаи

Два самолета авиакомпании IndiGo были задержаны из-за угроз взрыва в Мумбаи

Фото: depositphotos/nmcandre

Два самолета индийского авиаперевозчика IndiGo были задержаны в аэропорту Мумбаи из-за угроз взрыва, передает агентство Ani со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Рейс IndiGo 6E 1275 и рейс IndiGo 6E 56 были доставлены на изолированную взлетно-посадочную полосу, и в соответствии со стандартной операционной процедурой были оперативно начаты обязательные проверки безопасности", – рассказал источник.

Рейсы должны были доставить пассажиров в столицу Омана Маскат и в саудовский город Джидда.

Другой инцидент с воздушным судном произошел вечером 8 сентября. Самолет Airbus A320, выполнявший рейс PC389 из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Варшавы.

Ранее у самолета авиарейса Мюнхен – Анталья авиакомпании Corendon Airlines во время посадки разорвалось колесо шасси. В связи с возникшей проблемой к самолету подъехали машины наземного обслуживания. Пассажиры были сняты с помощью машин.

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