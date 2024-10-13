HavaSosyalMedya: молния ударила в аэропорт на северо-востоке Турции

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Молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету. В результате есть пострадавший, сообщает онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya в соцсети X.

"Перед вылетом рейса Ризе-Артвин – Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. В результате удара молнии оперативный сотрудник самолета потерял сознание и упал", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, и пострадавший был доставлен в больницу.

В этот период работа аэропорта была временно приостановлена, так как молнии продолжали бить в районе места стоянки. После 24-минутного ожидания ее возобновили.

Ранее восемь человек, в числе которых оказались шесть школьников, погибли в результате удара молнии в центральном штате Индии Чхаттисгарх. Власти индийского штата уже объявили о выплате компенсации родственникам погибших. Размер средств, которые будут им направлены, составляет 400 тысяч индийских рупий, что соответствует примерно 4,8 тысячи долларов США.

