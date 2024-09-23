Восемь человек погибли в Индии от удара молнии

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Восемь человек, в числе которых оказались шесть школьников, погибли в результате удара молнии в центральном штате Индии Чхаттисгарх, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Ученики старших классов возвращались из школы после экзаменов. В дороге они попали под сильный дождь и решили переждать непогоду под деревом. В результате удара молнии из жизни ушли шесть подростков и двое взрослых. Еще один школьник получил серьезные травмы.

Власти индийского штата уже объявили о выплате компенсации родственникам погибших. Размер средств, которые будут им направлены, составляет 400 тысяч индийских рупий, что соответствует примерно 4,8 тысячи долларов США.

По данным национального бюро регистрации преступлений, смертность от ударов молний значительно выросла в Индии период с 2010 по 2020 год. Чаще всего такие инциденты происходят в центральной и северо-восточной частях республики. В особенности этой проблеме подвержены сельские районы. При этом в общей сложности количество погибших от ударов молний в Индии ежегодно достигает около 2 тысяч человек.

Ранее в городе Лакхпат индийского штата Гуджарат было зарегистрировано неизвестное заболевание, от которого скончались 15 человек. Установить причину смертей местных жителей на данный момент не удалось.