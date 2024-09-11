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11 сентября, 17:13

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Hindustan Times: 15 человек умерли от неизвестной болезни на западе Индии

В Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни

Фото: 123RF/serezniy

Число погибших от неизвестной болезни в городе Лакхпат в округе Кач индийского штата Гуджарат увеличилось до 15 человек за последние восемь дней, передает издание Hindustan Times.

На данный момент власти не смогли установить точную причину смертности. В издании подчеркнули, что в период с 3 по 10 сентября от неизвестной лихорадки скончались не менее 10 человек, среди которых дети. После было подтверждение еще минимум пяти смертей.

В свою очередь, представитель властей округа Кач Амит Арора прокомментировал ситуацию, заявив, что сделанные анализы пока что исключают вероятность вируса гриппа H1N1, свиного гриппа, конго-крымской геморрагической лихорадки, малярии и лихорадки денге. Кроме того, результаты говорят о том, что неизвестная лихорадка, предположительно, не относится к инфекционным заболеваниям.

Арора также уточнил, что 11 образцов, которые были взяты у умерших, направлены для анализа в Национальный институт вирусологии в город Пуна, находящийся в соседнем штате Махараштра. Результаты по ним будут известны через один-два дня.

Издание также обратило внимание, что вспышка болезни совпала с сильными ливнями и наводнениями в пораженном регионе. Так, в округе Кач выпало примерно 890 миллиметров осадков, что на 184% выше нормы.

В конце августа сильные проливные дожди привели к наводнениям в стране. Службы спасения вынуждены были вывозить людей на лодках в пункты временного размещения. Под водой оказались улицы города Агарталы, некоторые дома были затоплены до уровня крыши, а люди передвигались вплавь.

Уже в начале сентября жертвами наводнений на юге Индии стали как минимум 29 человек из 33 округов штата. К тому моменту последствия наводнений на востоке страны затронули почти два миллиона человек. Тогда стихия накрыла индийский штат Трипура.

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