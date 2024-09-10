Daily Mail: два штата США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса ВЭЛ

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В штатах Вермонт и Массачусетс начали отменять и переносить массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ), передает Daily Mail.

Вирус переносится через лошадей, а разносчиками являются комары. Попадая в организм человека, примерно в 30% случаев он может вызвать отек мозга и даже летальный исход.

В связи с этим департамент здравоохранения Вермонта, а также власти нескольких округов Массачусетса "настоятельно рекомендовали" жителям штатов не выходить на улицу с 18:00 до 06:00, так как в этот промежуток времени кровососущие насекомые особенно активны.

Сам по себе вирус ВЭЛ встречается в США крайне редко, в год в среднем фиксируется около 11 случаев заражения. Однако в 2023 году одного мужчину из штата Нью-Гемпшир спасти не удалось. При этом в августе 2024-го в Вермонте был зарегистрирован первый случай заболевания с 2012 года.

Кроме того, врачи уже обнаружили 47 групп комаров-переносчиков ВЭЛ в 11 небольших населенных пунктах и 3 городах. Из-за этого были отменены ежегодный фестиваль Октоберфест в городе Берлингтон, а также ряд музыкальных и кулинарных фестивалей.

Между тем в конце августа был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. Он произошел в Румынии. С 3 июня по 14 августа в стране подтвердили семь случаев заражения лихорадкой. У пациентов 81, 83 и 88 лет были лихорадка и головная боль, а из-за спутанных симптомов им поставили диагноз "менингит".

После анализа спинномозговой жидкости вирус Западного Нила обнаружили у всех трех зараженных. 83-летний пациент скончался. В свою очередь, одного из пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, а другого выписали.

На 28 августа показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России превысил среднемноголетнее значение на 13%, ее зафиксировали в 22 российских регионах. Причиной повышенной выявляемости случаев заболевания стало усиление мониторинговых исследований.