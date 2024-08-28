Роспотребнадзор: лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах РФ

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Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила на сегодняшний день в России превысил среднемноголетнее значение на 13%, ее зафиксировали в 22 российских регионах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Причиной повышенной выявляемости случаев заболевания стало усиление мониторинговых исследований, уточнили в ведомстве. При этом в группе риска находятся лица с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста.

Еще одним фактором повышенного роста заболевания стал рост числа комаров – переносчиков из-за теплых погодных условий. Как уточнили в Роспотребнадзоре, сегодня насекомых можно встретить в Центральной части России и Поволжье.

Для профилактики граждан призвали использовать репелленты, носить закрытую одежду, находясь на природе, и размещать на окнах москитные сетки.

20 августа был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. Он произошел в Румынии. С 3 июня по 14 августа в стране подтвердили семь случаев заражения лихорадкой. У пациентов 81, 83 и 88 лет были лихорадка и головная боль, а из-за спутанных симптомов им поставили диагноз "менингит".

После анализа спинномозговой жидкости вирус Западного Нила обнаружили у всех трех зараженных. 83-летний пациент скончался. В свою очередь, одного из пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, а другого выписали.

