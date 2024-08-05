Первые за год случаи лихорадки Западного Нила подтвердились в Астраханской области

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Два первых в 2024 году случая лихорадки Западного Нила были официально зарегистрированы в Астраханской области. В настоящее время ожидается лабораторное подтверждение по еще двум заболевшим, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

"Двое ранее заболевших выписаны, еще двое – в стационаре. Тяжелого течения заболевания нет", – отметили в управлении.

Представители ведомства также уточнили, что зараженные были выявлены в Астрахани и Приволжском районе. При этом эксперты не исключают выявления новых случаев заболевания, поскольку сезон только начался.

Лихорадка Западного Нила может распространяться в регионе вплоть до начала октября. Причиной для этого служат благоприятные климатические условия для комаров, переносящих это заболевание.

Сотрудники управления напомнили, что в 2023 году на территории области было зарегистрировано семь случаев заражения. При этом внутри городских водоемов и в подвалах многоквартирных домов региона каждый год проводится обработка от комаров.

Вместе с тем в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщили о регистрации пяти новых случаев лихорадки. Таким образом, общее число зараженных жителей региона выросло до 14.

Лихорадка Западного Нила чаще всего встречается в странах с жарким климатом. Также зоной распространения инфекции являются южные регионы России. На территории Астраханской области лихорадка регистрируется с 1963 года. Вероятность заражения также выросла в центральной части России и Поволжье в связи с изменениями климата.

В целях предупреждения заражения специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками. При этом не менее важно следить за отсутствием емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду.

Проявлением болезни может стать поражение центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов. Также она проявляется в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Кроме того, к числу ее симптомов относятся высыпания на коже и признаки расстройства кишечника. В случае их проявления необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что лихорадка Западного Нила могла распространиться в Татарстане через кабанов, лосей, галок, голубей или воронов. Он пояснил, что переносящие вирус клещи и комары могли укусить больное животное, а позже заразить здорового человека.