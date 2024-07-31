Энвайронменталист Петров: ученых беспокоят случаи лихорадки Западного Нила в РФ

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Медики и представители научного сообщества сильно обеспокоены ростом числа заболевших лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) на территории России. Об этом рассказал председатель Общественного совета при Росгидромете и энвайронменталист Вадим Петров, передает РИА Новости.

ЛЗН распространена в странах Африки и Азии. Также много случаев заражения было зафиксировано в Америке и Европе. Для России же инфекция относительно новая, ее первый случай был зафиксирован в 1999 году.

Болезнь передается через укусы комаров, рассказал Петров в беседе с агентством. Сейчас в мире наблюдается глобальное потепление, которое выражается в повышении температуры воздуха и изменении режима осадков. Результатом климатических изменений выступают благоприятные условия для размножения насекомых, из-за чего растет риск дальнейшего распространения ЛЗН.

Так, ученые Института тропической медицины имени Сеченова провели исследование, касающееся повышения температуры. Ее увеличение на один градус Цельсия приводит к росту численности комаров Aedes и Culex, переносящих лихорадку, на рекордные 10–15%, отметил энвайронменталист.

При этом есть вероятность, что инфекцию в Россию завезли туристы, уточнили в агентстве. Среди симптомов заболевания наблюдаются повышение температуры тела, мышечные боли и увеличение лимфатических узлов, а в тяжелых случаях у человека могут начаться различные неврологические нарушения.

По информации на 29 июля, в Татарстане Роспотребнадзор выявил шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В министерстве здравоохранения региона заявляли о госпитализации четырех граждан с симптомами заболевания. По данным ведомства, их состояние соответствует различной степени тяжести.

В Рязанской области ведомство зафиксировало три случая заражения. Специалисты провели энтомологические обследования в очагах по месту проживания и отдыха зараженных. Также сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к обработке прибрежных зон водоемов от личинок комаров.

Для предупреждения заражения россиян призвали пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками, а также следить за отсутствием емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду. При проявлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.