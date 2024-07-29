Роспотребнадзор зафиксировал шесть случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Татарстане выявили уже шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

В министерстве здравоохранения Татарстана ранее сообщали о госпитализации четырех граждан с симптомами лихорадки. Состояние всех, по информации ведомства, оценивается как различной степени тяжести.

Недавно Роспотребнадзор сообщил о регистрации в этом году в РФ единичных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство из них оказались завозными. Ситуация находится на контроле ведомства. В случае возникновения симптомов недомогания граждан призвали как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В связи с изменением климата вирус начинает встречаться на территории центральной части России и в Поволжье, уточнили в ведомстве. В целях профилактики заражения Роспотребнадзор советует пользоваться репеллентами, антимоскитными сетками и фумигаторами.

