29 июля, 10:31Общество
Роспотребнадзор зафиксировал шесть случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Татарстане выявили уже шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.
В министерстве здравоохранения Татарстана ранее сообщали о госпитализации четырех граждан с симптомами лихорадки. Состояние всех, по информации ведомства, оценивается как различной степени тяжести.
Недавно Роспотребнадзор сообщил о регистрации в этом году в РФ единичных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство из них оказались завозными. Ситуация находится на контроле ведомства. В случае возникновения симптомов недомогания граждан призвали как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
В связи с изменением климата вирус начинает встречаться на территории центральной части России и в Поволжье, уточнили в ведомстве. В целях профилактики заражения Роспотребнадзор советует пользоваться репеллентами, антимоскитными сетками и фумигаторами.
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