Иммунолог Жемчугов объяснил вспышку лихорадки Западного Нила в России

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Лихорадка Западного Нила могла распространиться в Татарстане через кабанов, лосей, галок, голубей или воронов. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, заражение переносят клещи или комары. Сначала они кусают человека, птицу или животное, у которых внутри уже есть вирус лихорадки Западного Нила, а позже присасываются к здоровому человеку. Иммунолог пояснил, что такой вид заражения называется трансмиссивным.

Жемчугов пояснил, что изначально заболевание зародилось в дельте Нила, в папирусах и камышах, а с помощью комаров Aedes лихорадка появилась в Северной Америке около 20 лет назад.

"В Северной Америке было очень много погибших, так как там до тех пор не было этой лихорадки. Потом она оккупировала через своих десантников-комаров и соответствующих животных Северный Кавказ, Причерноморье, Средиземноморье. Короче говоря, все движется на север. И вот несколько лет у нас в стране лихорадка Западного Нила есть на Северном Кавказе, на Ставрополье, в Краснодаре, Волгограде, Ростове", – сказал Жемчугов.

Иммунолог напомнил, что несколько лет назад в Подмосковье был огромный падеж голубей, в связи с чем ученые предположили, что птицы погибли как раз из-за лихорадки Западного Нила.

"Некоторые посмеялись, а оказалось, что да, это правда. Людей больных не было выявлено, но примерно 80% болеют бессимптомно. А вот 20% болеют тяжело – энцефалит, воспаление мозга, могут даже умирать, особенно маленькие дети", – подчеркнул врач.

По его словам, специалистам еще предстоит разобраться, кто принес лихорадку Западного Нила в Татарстан – кабаны, лоси, галки, голуби или вороны. Жемчугов добавил, что теперь вирус укоренится в этом регионе через клещей. При этом лекарства от вируса не существует, заявил специалист. Однако в России есть вакцина от желтой лихорадки, поэтому врач призвал туристов привиться от нее перед тем, как отправиться в теплые страны.

"Все остальные (лихорадки. – Прим. ред.) переносятся комарами, но в хороших отелях есть противокомариные мощные вещи, электронные средства борьбы. Я бы подстраховался и взял с собой флакончики с жидкостью, которую надо вставлять в розетку", – заключил врач.

В Татарстане выявили шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. С симптомами заболевания в регионе госпитализировали четырех человек. Состояние всех оценивается как различной степени тяжести.

Среди симптомов лихорадки Западного Нила могут быть высокая температура и сильная головная боль. У зараженных может наблюдаться покраснение слизистых оболочек и увеличение лимфатических узлов в разных частях организма. Инкубационный период инфекции составляет в среднем 3–7 дней, но иногда тянется 2–3 недели.