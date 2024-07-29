Вирусолог Альтштейн назвал симптомами лихорадки Западного Нила температуру и головную боль

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Симптомами лихорадки Западного Нила могут быть высокая температура и сильная головная боль. Об этом в беседе с RT рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Лихорадка Западного Нила – вирусная инфекция, вызванная флавивирусом. Она характерна для Африки и Северной Америки. Альтштейн также пояснил, что некоторых случаях болезнь может протекать легко или бессимптомно.

"В ином случае характерно острое начало: высокая температура 38–40 градусов, очень сильная головная боль, и при этом характерно, что болят глазницы и лоб. При надавливании на глазные яблоки тоже болезненность ощущается, это тоже довольно характерный симптом", – перечислил вирусолог.

Он также добавил, что может наблюдаться покраснение слизистых оболочек и увеличение лимфатических узлов в разных частях организма. Инкубационный период инфекции составляет в среднем 3–7 дней, но иногда тянется 2–3 недели.

При клинической картине летальность составляет 3–5%, отметил Альтштейн. Лечение лихорадки при этом носит симптоматический характер.

Ранее стало известно, что в Татарстане выявили шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В Минздраве Татарстана ранее сообщали о госпитализации четырех граждан. Состояние всех оценивается как различной степени тяжести.

Недавно Роспотребнадзор также заявил о регистрации в этом году в России единичных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Большинство из них оказались завозными. Ситуация находится на контроле ведомства.