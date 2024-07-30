Роспотребнадзор выявил три случая лихорадки Западного Нила в Рязанской области

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Три случая лихорадки Западного Нила были выявлены на территории Рязанской области. Специалисты приступили к обработке прибрежных зон водоемов от личинок комаров, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Представители ведомства уточнили, что в очагах по месту проживания и отдыха зараженных были проведены энтомологические обследования. При этом специалисты не обнаружили вирус лихорадки в отобранных для исследования насекомых.

Сотрудники Роспотребнадзора уже приступили к обработке прибрежных зон водоемов от личинок комаров. Работы ведутся на расстоянии трех километров от мест проживания и отдыха заболевших.

На территории региона в рамках профилактических мероприятий ежегодно проводятся ларвицидные работы на водоемах. К настоящему моменту было обработано 3,5 гектара, специалисты продолжают данную работу, уточнили в пресс-службе.

Лихорадка Западного Нила чаще всего встречается в странах с жарким климатом. Также зоной распространения инфекции являются южные регионы России. При этом вероятность заражения выросла в связи с изменениями климата в Центральной части России и Поволжье. Основным механизмом передачи заболевания является укус кровососущего комара.

В целях предупреждения заражения специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками. При этом не менее важно следить за отсутствием емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду. При проявлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В Татарстане же Роспотребнадзор выявил уже шесть случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В министерстве здравоохранения региона заявляли о госпитализации четырех граждан с симптомами заболевания. По данным ведомства, их состояние соответствует различной степени тяжести.

