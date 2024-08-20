Первый в 2024 году случай смерти от лихорадки Западного Нила выявлен в Румынии

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Первый в этом году случай смерти от лихорадки Западного Нила зафиксирован в Румынии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы уезда Сучава.

С 3 июня по 14 августа в стране подтвердили семь случаев заражения лихорадкой Западного Нила, сообщил 18 августа национальный центр по надзору и контролю инфекционных заболеваний. У пациентов 81, 83 и 88 лет были лихорадка и головная боль, а из-за спутанных симптомов им поставили диагноз "менингит". После анализа спинномозговой жидкости вирус Западного Нила обнаружили у всех трех зараженных. 83-летний пациент скончался, рассказали представители больницы уезда Сучава.

Кроме того, одного из пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, а другого выписали.

Ранее в Татарстане зарегистрировали новый случай лихорадки Западного Нила. После этого общее число зараженных там людей выросло до 15.

Переносчиками заболевания являются комары. В целях предупреждения заражения специалисты советуют пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками. Помимо этого, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду.

