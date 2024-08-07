Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 15

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Новый случай лихорадки Западного Нила был зарегистрирован в Татарстане. После этого общее число зараженных жителей республики выросло до 15, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.

Заразиться лихорадкой можно в результате укуса комара. При этом получить заболевание от зараженного человека невозможно, напомнили представители ведомства. В связи с этим Роспотребнадзор призвал защищать помещения от проникновения комаров и использовать средства личной профилактики на природе.

Лихорадка Западного Нила чаще всего встречается в странах с жарким климатом. Зоной распространения инфекции являются и южные регионы России. В связи с изменениями климата вероятность заражения также выросла в центральной части России и Поволжье.

В целях предупреждения заражения специалисты рекомендуют пользоваться репеллентами, фумигаторами и антимоскитными сетками. При этом не менее важно следить за отсутствием емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Кроме того, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов стоит носить закрытую защитную одежду.

Проявлением болезни может стать поражение центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов. Также она проявляется в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела и першением в горле. Кроме того, к числу ее симптомов относятся высыпания на коже и признаки расстройства кишечника. В случае их проявления необходимо срочно обратиться к врачу.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что лихорадка Западного Нила могла распространиться в Татарстане через кабанов, лосей, галок, голубей или воронов. Он пояснил, что переносящие вирус клещи и комары могли укусить больное животное, а позже заразить здорового человека.