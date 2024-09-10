Более 6,5 млн человек сделали прививки от гриппа в РФ

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Более 6,5 миллиона человек сделали прививки от гриппа в России. Планируется, что в этом сезоне вакцинацию пройдет до 60% населения, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в этом году, как и ранее, необходимо привить до 60% совокупного населения РФ и не менее 75% от численности лиц из групп риска", – уточнило ведомство.

4 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова дала старт кампании по вакцинации против гриппа в России. В состав российской вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.

На следующий день прививочная кампания началась и в Москве. Поставить вакцину можно бесплатно в медучреждении по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах, которые располагаются рядом с метро, железнодорожными станциями и МЦК.

Иммунизацию важно проходить регулярно, напомнила доктор медицинских наук Елена Самышина. Вирусы особенно широко распространяются поздней осенью, зимой и ранней весной, поэтому прививку необходимо делать заранее – то есть уже в сентябре, подчеркнула она.

