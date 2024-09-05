Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, поставить вакцину можно бесплатно в медучреждении по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах, которые располагаются рядом с метро, железнодорожными станциями и МЦК.

"Осенняя пора характеризуется распространением таких вирусных заболеваний, как грипп, который гораздо более опасен, чем классическая ОРВИ. Он может привести к серьезным осложнениям, особенно если есть сопутствующие хронические болезни", – предупредила Ракова.

Она сделала акцент на том, что прививка является лучшей защитой. Вакцинацию следует проходить вовремя, поскольку хороший иммунитет вырабатывается примерно через 10–15 дней, резюмировала заммэра.

Сама вакцина не может спровоцировать заболевание, поскольку в ней нет живого вируса, уверяют специалисты. Желающим сделать прививку нужно будет показать паспорт и полис ОМС, процедура займет 15 минут. Дети, в свою очередь, вакцинируются в поликлиниках, детских садах и школах.

Между тем за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на 6,1%. Сейчас отмечается умеренное увеличение эпидемических порогов, отметили в Роспотребнадзоре.

Иммунизацию важно проходить регулярно, напомнила доктор медицинских наук Елена Самышина. Вирусы особенно широко распространяются поздней осенью, зимой и ранней весной, поэтому прививку необходимо делать заранее – то есть уже в сентябре, подчеркнула она.

