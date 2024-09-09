Шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила остаются в больнице Татарстана

Фото: depositphotos/kalinovsky

Шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила остаются в стационаре Республиканской клинической больницы в Татарстане. Летальных исходов с начала лета не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

"На сегодня в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова остается шесть пациентов с лихорадкой Западного Нила, в том числе в тяжелом состоянии. Пациенты с этим заболеванием поступают с лета этого года", – подчеркнуло ведомство.

20 августа был зафиксирован первый случай смерти от лихорадки Западного Нила в 2024 году. Он произошел в Румынии. С 3 июня по 14 августа в стране подтвердили семь случаев заражения лихорадкой. У пациентов 81, 83 и 88 лет были лихорадка и головная боль, а из-за спутанных симптомов им поставили диагноз "менингит".

После анализа спинномозговой жидкости вирус Западного Нила обнаружили у всех трех зараженных. 83-летний пациент скончался. В свою очередь, одного из пациентов перевели в отделение интенсивной терапии, а другого выписали.

На 28 августа показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России превысил среднемноголетнее значение на 13%, ее зафиксировали в 22 российских регионах. Причиной повышенной выявляемости случаев заболевания стало усиление мониторинговых исследований.

