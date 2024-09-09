Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в РФ заражений ортонайровирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор активно следит за ситуацией с ортонайровирусом (WELV), выявленным в Китае, однако в РФ его случаи пока не зафиксированы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ведомство.

"Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована", – отмечается в сообщении.

Как сообщают СМИ, ортонайровирус зарегистрировали у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных.

Ранее сообщалось, что в России не выявлены случаи лихорадки Оропуш – вирусе, который передается через укусы мокрецов и комаров. Вакцина от лихорадки на данный момент не разработана.

В августе Роспотребнадзор разработал современные высокотехнологичные тесты-системы для своевременной диагностики лихорадки, которые были апробированы на Кубе в рамках российско-кубинского взаимодействия по борьбе с инфекциями. Заболевание наиболее распространено в тропических районах Центральной и Южной Америки.

