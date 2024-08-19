В Роспотребнадзоре заявили, что традиционные ценности защищают россиян от оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за традиционных ценностей россиянам не грозит эпидемия оспы обезьян. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает Life.ru.

Глава надзорного ведомства уточнила, что имеет в виду особенность путей распространения заболевания. За весь период вспышки в африканских странах на территории России зарегистрировали лишь три завозных случая оспы, которые удалось выявить и не допустить распространения.

"Это уже проверено", – сказала Попова.

Сейчас в РФ есть все необходимое для выявления оспы, включая эффективную тест-систему. Также россиянам доступна вакцина "ОртопоксВак", подходящая для профилактики оспы обезьян. Ранее специалисты ведомства предложили оказать содействие и помощь в подготовке специалистов странам Африки, которые затронула эпидемия.