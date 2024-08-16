16 августа, 04:18Общество
Роспотребнадзор назвал минимальными риски распространения лихорадки Оропуш в РФ
Фото: 123RF/wavebreakmediamicro
Риски распространения лихорадки Оропуш в России в настоящий момент минимальны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу во избежание завозных случаев.
Для этих целей применяют АИС "Периметр", которая позволяет анализировать эпидемические риски и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Роспотребнадзор ранее также исключил угрозу распространения оспы обезьян в России. Так, в РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции.
В частности, Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях.
Роспотребнадзор: в России нет угрозы распространения оспы обезьян