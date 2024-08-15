Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в Москве соответствующей сезону

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Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она указала на то, что коронавирус во всем мире стал уже привычным сезонным заболеванием, и Москва не стала исключением. Однако благодаря отлаженной системе мониторинга за COVID-19 и его прогнозированию, а также ежедневному анализу случаев заболеваний в городе, все штаммы и подштаммы полностью распределены.

Сейчас, как уточняет Ракова, специалисты осуществляют контроль над появившимися новыми видами вирусов и занимаются прогнозированием развития эпидемиологической ситуации наперед. Так, по ее словам, в столице наблюдается небольшой рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, так как многие возвращаются из отпусков, а дети – в детские сады.

Кроме того, заммэра Москвы подчеркнула, что самым распространенным штаммом коронавируса на данный момент является FLiRT.

"Болезнь проходит легко, пациенты достаточно быстро идут на поправку. Такой же тренд на рост доли штамма FLiRT в структуре заболеваемости мы видим во всем мире", – подытожила Ракова.

Роспотребнадзор также связал подъем заболеваемости COVID-19 с сезонностью, а его всплески – с изменениями в погоде и повышенной активностью людей. Ситуация с вирусом сейчас стабильная, а рост отмечается в последние пять недель, уточнили в ведомстве. Так, за последние семь дней на территории РФ зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, этот показатель вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за циркулирующими штаммами коронавирусов. Сейчас доминирующим в России остается "Омикрон". Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, в ведомстве порекомендовали использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми и проветривать помещения.

