Профессор Аграновский оценил эпидемию оспы обезьян в России как маловероятную

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пандемия оспы обезьян в России маловероятна, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, передает Pravda.Ru.

Эксперт заявил, что в настоящее время говорить об этом не приходится.

"Это не очень контагиозное заболевание. Оно передается при длительных тесных контактах между людьми. Это совсем не та история, что грипп или ветрянка, или COVID-19, которые передаются быстро, хорошо", – пояснил Аграновский.

Однако он добавил, что завоз обезьяньей оспы в Россию не исключен, так как она есть уже во многих странах.

Старая советская вакцина против оспы является практически пожизненной устойчивостью к разным видам оспы, отметил Аграновский и добавил, что это также свидетельствует против возможности быстрого распространения оспы обезьян.

"А еще это говорит о том, что если, не дай бог, вдруг будет какое-то увеличение – можно сделать вакцину. Это все возбудители, которые поддаются профилактике таким способом", – заключил эксперт.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус ранее объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. ВОЗ уже разработала региональный план, который требует первоначальные 15 миллионов долларов. Их них 1,45 миллиона были выделены из чрезвычайного фонда организации, а оставшуюся сумму планируется собрать при помощи доноров.

При этом Роспотребнадзор исключил угрозу распространения оспы обезьян в РФ. В ведомстве отметили, что Россия обладает достаточным количеством современных тест-систем, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус и могут использоваться во внелабораторных условиях.