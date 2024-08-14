ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гебрейесуса.

Недавно Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили ЧС в области здравоохранения из-за вспышки этого заболевания. По словам главы ВОЗ, в прошлом году число случаев заражения оспой обезьян значительно увеличилось, а в этом году оно превысило прошлогодний показатель – более 14 тысяч случаев, из них 524 – смертельных.

Стремительное распространение новой разновидности оспы обезьян наблюдается в восточной части ДР Конго, а также в соседних странах.

"В дополнение к вспышкам других разновидностей оспы в других частях Африки очевидно, что для прекращения этих и спасения жизней необходимы скоординированные ответные меры", – отметил Гебрейесус.

ВОЗ уже разработала региональный план, который требует первоначальные 15 миллионов долларов, их них 1,45 миллиона были выделены из чрезвычайного фонда организации, оставшуюся сумму планируется собрать при помощи доноров.

Оспа обезьян представляет собой редкую вирусную инфекцию, передающуюся в том числе между людьми. Как правило, это легкое заболевание и большая часть пациентов выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут быть серьезные осложнения.

Симптомы заболевания включают головную боль, лихорадку, озноб, истощение, мышечные спазмы, боли в спине и увеличение лимфатических узлов. Также на теле может развиться сыпь.

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Незадолго до этого Роспотребнадзор заявил, что риски распространения лихорадки Оропуш в России исключены. В ведомстве объяснили, что в РФ не появится данная лихорадка, так как на территории страны отсутствует вектор трансмиссии (резервуаров и источников этого заболевания).