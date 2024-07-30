Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз овец и коз из Румынии из-за чумы

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Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в РФ домашних овец и коз, диких жвачных животных и их генетического материала из Румынии из-за распространения чумы мелких жвачных животных. Об этом говорится на сайте ведомства.

"По данным Всемирной организации здоровья животных, 15 июля на территории Румынии зафиксирована первая вспышка чумы мелких жвачных животных", – уточнили там.

На данный момент в этом государстве зарегистрировано уже 11 очагов. Пресс-служба подчеркнула, что в Россельхознадзор не поступало информации о принятых Бухарестом мерах по предупреждению и ликвидации заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре опровергли наличие рисков распространения чумы в РФ. По их сведениям, за последние 10 лет в стране не фиксировали ни одного случая чумы человека. Для предотвращения случаев завоза заболевания в стране проводятся противочумные мероприятия, а также организована вакцинация граждан в природных очагах.

