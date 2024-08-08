Дерматолог Набатникова: локти изменяют форму и цвет при диабете и авитаминозе

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Кожа локтей, являясь очень тонкой и чувствительной, может отражать изменения, происходящие в организме. Об этом сообщает "Доктор 24" со ссылкой на дерматолога, косметолога и вице-президента Ассоциации по изучению псориаза Надежду Набатникову.

Она указала, что кожа на локтях часто подвергается разным деформациям: растяжению, потемнению или покраснению, изменению структуры из-за различных заболеваний. Так, по ее словам, при сахарном диабете и предрасположенности к нему кожа начинает темнеть или становиться серой в области сгиба локтя, а складки в этом месте могут превращаться в более выраженные.

"Если вы обнаружили у себя такие симптомы, стоит пересмотреть рацион и обратиться к эндокринологу. Скорее всего, он назначит анализ на концентрацию сахара в крови", – посоветовала дерматолог.

Шершавые локти могут указывать на дефицит витаминов, заявила специалист. В связи с этим она порекомендовала есть больше печени трески, жирную рыбу, говядину, поскольку в них присутствует большое количество витаминов A и E.

Кроме того, как утверждает эксперт, локти повреждаются из-за кожных патологий. Например, при псориазе на этой части рук появляются красно-розовые высыпания с чешуйками, которые могут сливаться и создавать корку. При этом она также будет сильно зудеть. Если человек обнаружит подобные симптомы у себя, тогда Набатникова советует своевременно обратиться к дерматологу.

При этом она подчеркнула, что некоторые профессии предполагают опору на руки, поэтому в этом случае шершавость локтей и их покраснение не являются признаком патологии. Та же самая ситуация, по словам специалиста, обстоит и с одеждой из грубых тканей, чрезмерно жесткой мочалкой, любви к горячим ваннам (кожа иссушается и теряет защитный покров) или с использованием некачественного геля для душа.

Чтобы устранить подобные явления, дерматолог рекомендует использовать плотные крема с содержанием мочевины, которые увлажняют кожу и обеспечивают эффект пиллинга. Также Набатникова призвала иметь под рукой средства с оливковым, кокосовым маслами, ши и какао.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о каких недугах может предупреждать темная кожа на локтях. По ее словам, с такой проблемой сталкиваются мужчины и женщины. Иногда подобный симптом проявляется при эндокринных заболеваниях вроде диабета или же при проблемах с надпочечниками, уточнила специалист. Вместе с тем темная кожа на локтях не всегда свидетельствует о какой-то патологии, так как может быть результатом и механического воздействия – трения.

