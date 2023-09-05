Эксперт рассказала о компоненте, способном продлить здоровье и гладкость кожи

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Мочевина обладает крайне полезными свойствами и способна продлить здоровье и гладкость кожи, отметила дерматовенеролог Наталия Сирмайс. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист обратила внимание, что мочевина хорошо смягчает и увлажняет кожу. Кроме того, как отметила эксперт, она выполняет функцию кератолитика – отшелушивает верхний слой. Также мочевина помогает другим полезным веществам проникать в кожу, и ее можно использовать как средство против зуда, добавила врач.

Сирмайс рассказала, что этот компонент часто добавляют в различные средства по уходу, которые назначают при псориазе, экземе, атопии, ихтиозе, ксерозе, фолликулярном кератозе и диабетических повреждениях. Мочевина помогает избавиться от трещин и сухости пяток, локтей, коленей, ногтей.

Что касается побочных эффектов, после применения мочевины могут появиться небольшое раздражение, зуд, а также жжение при нанесении на поврежденные участки кожи, предупредила дерматовенеролог. Однако это, как правило, носит индивидуальный и временный характер, подчеркнула она.

Средство нужно выбирать в зависимости от того, какую проблему необходимо решить, объяснила врач. По словам Сирмайс, необходимо обращать внимание на концентрацию мочевины:

10% и меньше – увлажняющий и противозудный эффект;

больше 10% – смягчающее и отшелушивающее действие;

больше 25% – кератолитик (применяют на участки утолщения).

Специалист отметила, что мочевина может кристаллизоваться и ощущаться как песок после вскрытия. Средства с большой концентрацией следует плотнее закрывать, посоветовала она.

Сирмайс добавила, что кремы с мочевиной стоит подбирать индивидуально. Кроме того, не все средства подойдут для нанесения на кожу лица. Так, на стопы, ногти, колени и локти можно наносить кремы с 20–50% мочевины, на тело – 10–15%, на лицо – 1–5%.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что взрослые могут использовать детскую косметику практически всегда и без каких-то ограничений. При этом она рекомендовала не применять детский крем для кожи лица.

По ее словам, все дело в том, что такая косметика забивает поры, предупредила врач. Следствием могут стать различные дерматиты, морщины и воспалительные участки. Специалист объяснила, что детские кремы содержат определенные вещества, которые приводят к формированию пленки на коже взрослого.



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