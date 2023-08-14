08:00Общество
Дерматолог рассказала, какие образования на коже грозят онкологией
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Старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог могут быть предвестниками рака. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова.
По ее словам, есть группа новообразований, которые склонны к перерождению из доброкачественного состояния в злокачественное. Таким образом, они могут быть предвестниками развития онкологии, предупредила Антонова.
Также к предраковым новообразованиям относится старческая кератома. Это пятно размером до 2,5 сантиметра, которое со временем уплотняется, покрывается корочками, трескается и меняет цвет с желтого на темно-коричневый. Встречается у людей старше 35 лет, отметила Антонова.
Еще одно потенциально опасное образование – кожный рог. У него желтый цвет, конусообразная форма и красная кайма у основания. Как правило, оно возникает на открытых участках тела, подчеркнула Антонова. Опасной может быть и пигментная ксеродерма, представляющая собой пятна, которые со временем превращаются в бородавчатые разрастания, рассказала врач.
Заметив такие новообразования, эксперт посоветовала срочно обратиться к дерматологу.
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