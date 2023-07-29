Гастроэнтеролог рассказала, как снизить риск развития рака желудка

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Существенно сократить риск возникновения рака желудка можно, если пересмотреть свои гастрономические привычки. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель.

По ее словам, в первую очередь стоит задуматься о количестве соли в рационе питания. Согласно большинству научных исследований, она является главной причиной возникновения рака желудка.





Александра Чумель врач-гастроэнтеролог, гематолог Чрезмерное употребление соли может вызывать стимуляцию выработки соляной кислоты в желудке, что чревато развитием атрофического гастрита. Это заболевание, в свою очередь, является одним из основных факторов злокачественного процесса.

Также важно сократить употребление красного мяса. В особенности это касается полуфабрикатов и колбасных изделий, в которых много соли и консервантов.

При этом овощи и фрукты стоит есть чаще, отметила гастроэнтеролог. Ученые из разных стран неоднократно устанавливали взаимосвязь между их употреблением и снижением риска развития рака желудка. По их подсчетам, для профилактики нужно ежедневно съедать около 500 граммов овощей и фруктов.

Кроме коррекции питания, важно отказаться от вредных привычек. Прежде всего курения, которое довольно часто провоцирует развитие онкологии.





Александра Чумель врач-гастроэнтеролог, гематолог По данным 40 научных исследований, рак желудка возникает у курильщиков почти в два раза чаще. Однако этот риск снижается со временем после отказа от сигарет. Поэтому расстаться с вредной привычкой точно стоит.

Отказаться лучше и от алкоголя. Его употребление вызывает хроническую воспалительную реакцию на токсическое воздействие метаболитов этанола и выработку воспалительных цитокинов (информационных молекул). Все это также может привести к онкологии, предупредила гастроэнтеролог.

⠀

Врач напомнила, что рак обычно не возникает в здоровом желудке. Если у человека есть заболевания ЖКТ, ему надо особенно внимательно относиться к своему здоровью и регулярно проходить гастроскопию.

Ранее гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева рассказала, что язва желудка или двенадцатиперстной кишки может проявить себя болью в верхних отделах живота. Как правило, она сопровождается тошнотой, отрыжкой и изжогой.

