Гастроэнтеролог рассказала, у кого может развиться язва желудка

Фото: depositphotos/AndreyPopov
Стресс, заражение хеликобактер пилори (бактерия, вызывающая заболевания ЖКТ), неправильное питание и бесконтрольный прием лекарств могут привести к язве желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
"Язва желудка – это многофакторное заболевание. Играет роль инфицирование хеликобактер пилори. Кроме этого, неадекватная работа сфинктеров желудка даже выходного отдела способствует тому, что может быть заброс желчного содержимого в желудок, и это тоже способствует воспалению", – говорит эксперт.
По словам гастроэнтеролога, стресс может вызвать спазм сосудов и нарушение микроциркуляции. Если человек постоянно нервничает, испытывает эмоциональные перегрузки, со временем при всей совокупности факторов это способно привести к глубокому повреждению слизистой желудка, предупреждает врач.
"При неправильном питании человек будет постоянно есть жареный фастфуд, который имеет в своей основе жесткую корочку, которую тяжело усвоить и расщепить и которая содержит в себе канцерогены. Это все будет способствовать появлению язвы желудка", – заключила Дианова.
Ранее россиянам напомнили, что внезапная боль в животе иногда является предупреждающим сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, такой симптом может говорить о кровоточащей язве в желудке, воспалении аппендицита или появлении в желчном пузыре камней. Если беспокоит приглушенная боль, которая отдает в пах, то стоит также рассматривать риск инфекции мочевыводящих путей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: