Гастроэнтеролог рассказала, у кого может развиться язва желудка

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Стресс, заражение хеликобактер пилори (бактерия, вызывающая заболевания ЖКТ), неправильное питание и бесконтрольный прием лекарств могут привести к язве желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Язва желудка – это многофакторное заболевание. Играет роль инфицирование хеликобактер пилори. Кроме этого, неадекватная работа сфинктеров желудка даже выходного отдела способствует тому, что может быть заброс желчного содержимого в желудок, и это тоже способствует воспалению", – говорит эксперт.





Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог, диетолог Нерациональное питание, очень высокий уровень хронического стресса способны вызывать язвенное поражение желудка. А также бесконтрольный прием препаратов. Зачастую это гормоны и обезболивающие.

По словам гастроэнтеролога, стресс может вызвать спазм сосудов и нарушение микроциркуляции. Если человек постоянно нервничает, испытывает эмоциональные перегрузки, со временем при всей совокупности факторов это способно привести к глубокому повреждению слизистой желудка, предупреждает врач.

"При неправильном питании человек будет постоянно есть жареный фастфуд, который имеет в своей основе жесткую корочку, которую тяжело усвоить и расщепить и которая содержит в себе канцерогены. Это все будет способствовать появлению язвы желудка", – заключила Дианова.

Ранее россиянам напомнили, что внезапная боль в животе иногда является предупреждающим сигналом о серьезных проблемах со здоровьем. В частности, такой симптом может говорить о кровоточащей язве в желудке, воспалении аппендицита или появлении в желчном пузыре камней. Если беспокоит приглушенная боль, которая отдает в пах, то стоит также рассматривать риск инфекции мочевыводящих путей.