Врач назвал главную опасность резких болей в животе

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Врач общей практики Дэниел Гордон рассказал о признаках внезапной боли в животе, при которой следует немедленно обращаться к медикам. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, внезапная сильная боль может говорить о патологии органов брюшной полости и других серьезных проблемах со здоровьем.

Врач уточнил, что резкую боль может вызывать воспаление аппендицита, появление камней в желчном пузыре или кровоточащая язва в желудке.

В случае приглушенной боли, отдающей в пах, речь может идти об инфекции мочевыводящих путей или камнях в почках. Однако, если болевые ощущения появляются лишь при нажатии на живот, может быть выявлен перитонит, который считается смертельно опасным осложнением аппендицита.

"Нужно навсегда усвоить правило: внезапная сильная боль в животе требует незамедлительной помощи", – заключил эксперт.

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