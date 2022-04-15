Врач перечислила продукты, которые могут вызвать разрыв кишечника

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала Москве 24, что употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника у людей с дивертикулярной болезнью.

При этом недуге в стенке толстого кишечника образуются мешкообразные выпячивания – дивертикулы, объясняет специалист.

"При употреблении семян, орехов, зернового хлеба, капусты грубые волокна могут попасть в эти дивертикулы. Их надо тщательно пережевывать, это же грубые волокна. Возникает воспаление, болевой синдром и даже перфорация (образование отверстия в стенке части желудочно-кишечного тракта. – Прим. ред.)", – предупреждает врач.





врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова Люди могут не знать, что у них дивертикулярная болезнь. У меня сейчас пациент худеет, он не знал, но сделал КТ, и там обнаружились дивертикулы. Я ему уже запретила есть орехи, разрешила употреблять только урбеч.

Иногда у людей с этим заболеванием перфорация может произойти из-за употребления киви, продолжает гастроэнтеролог.

"Они едят киви, и им после него плохо, но они не понимают, из-за чего. Там есть маленькие семена, которые мы не можем прожевать, переварить. Если они попадают внутрь дивертикула, скапливаются там, то вызывают воспаление. И в этот момент может быть как боль, так и перфорация, если человек долго терпит и не идет к врачу", – подчеркнула Дианова.

У здорового человека из-за определенной пищи кишечник не может разорваться, продолжает специалист. "Только если тупая травма живота. Опять же, это не от еды, а от удара. То есть это разрыв кишок, связанный конкретно с резким внезапным направленным действием ударной волны. Просто так ничего не разорвется", – заключила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила, что у человека может развиться рак пищевода на фоне употребления горячего чая. Дело в том, что такой напиток обжигает слизистую. Это в свою очередь способно привести к онкологии, подчеркнула специалист. По ее словам, температура чая не должна превышать 37–37,5 градуса.