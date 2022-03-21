Врач рассказала, почему возникают кишечные тенезмы

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Врач-инфекционист Ольга Матюхина рассказала, что представляют собой кишечные тенезмы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Тенезмы, или ложные позывы к акту дефекации, проявляются возникновением жгущей, режущей или тянущей боли в области прямой кишки. При этом не происходит физиологического отправления. Тенезмы – это не самостоятельное заболевание, а симптом", – пояснила Матюхина.

По словам специалиста, причины возникновения тенезмов в целом можно разделить на две большие группы: инфекционные и неинфекционные. В случае инфекционного процесса тенезмы часто являются одним из ключевых симптомов дизентерии.

"Именно поэтому, если тенезмы сопровождаются повышением температуры тела до 38 градусов, болевыми ощущениями в области живота и нарушением стула, необходимо незамедлительное обращение к врачу-инфекционисту", – подчеркнула Матюхина.

В число неинфекционных причин специалист отнесла проктит, сигмоидит, болезнь Крона, геморрой, колоректальный рак. По словам врача, группу риска составляют люди, ведущие малоподвижный образ жизни, подверженные частым эмоциональным переживаниям, не придерживающиеся сбалансированного питания, а также те, кто часто сдерживается при желании сходить в туалет.

Инфекционист подчеркнула, что существует несколько характерных симптомов, позволяющих распознать тенезмы. К ним относят:

боли внизу живота спастического характера;

выраженное желание освободить кишечник;

походы в туалет без результата;

выделение из прямой кишки крови, гноя или слизи вместо каловых масс;

ощущение зуда в области прямой кишки.

Матюхина отметила, что говорить об осложнении тенезмов нельзя, поскольку это симптом, а не заболевание. Однако в некоторых случаях состояние, сопровождающееся тенезмами, требует срочного медицинского вмешательства.

"В первую очередь это дизентерия – опасная инфекционная болезнь. Среди неинфекционных заболеваний следует выделить кишечную непроходимость. В этом случае необходимы немедленная госпитализация и хирургическое лечение", – предупредила врач.

Специалист добавила, что в целом лечение тенезмов зависит от причины их появления и может включать как медикаментозные, так и хирургические методы. Однако для профилактики ложных позывов следует соблюдать несколько правил: придерживаться сбалансированного питания с достаточным объемом клетчатки и адекватного питьевого режима, давать организму регулярную и достаточную физическую нагрузку, а также работать над улучшением психоэмоционального фона.

Также Матюхина порекомендовала посетить специалиста при появлении первых неприятных симптомов, поскольку это позволит сразу получить грамотную схему лечения и добиться эффекта.

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