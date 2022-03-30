Терапевт рассказал о необычных симптомах аппендицита

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Аппендицит может маскироваться под почечную колику или воспаление мочевого пузыря, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Чревовидный отросток практически на 360 градусов может крутиться в каждую из сторон вокруг своей оси. И в зависимости от того, куда он направлен, в эту сторону может отдавать боль", – пояснил терапевт.



Алексей Хухрев врач-терапевт Если он направляется, например, в сторону спины, он может давать картину почечной колики. Если он направлен в малый таз, может давать картину гинекологических заболеваний или воспаления мочевого пузыря.

По словам специалиста, такие симптомы могут быть на начальном этапе воспаления. Постепенно они сползают и локализуются в правом нижнем углу живота. Аппендицит может сопровождаться как повышением температуры, так и ее отсутствием, сказал Хухрев.

"Может быть и понос, и рвота, и тошнота. Очень разная может быть симптоматика. Поэтому важно, когда ставишь диагноз "аппендицит", следить за динамикой", – пояснил эксперт.

Наряду с другими симптомами также наблюдается и потеря аппетита, продолжил врач. "У меня есть фирменный трюк. Если ко мне приводят ребенка с подозрением на аппендицит, я его всегда спрашиваю: "Вот ты бы сейчас съел такой жирный-жирный бургер?" Ребенка с настоящим аппендицитом от этого вопроса, как правило, передернет", – сказал специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что заражение штаммом "Омикрон" можно перепутать с аппендицитом из-за схожей симптоматики. Специалист посоветовала не ставить себе диагноз, а сразу обратиться к врачу при недомогании, чтобы не упустить драгоценное время.

