Врач рассказала, почему может болеть верхняя часть живота

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Самая частая причина болей в верхних отделах живота – функциональная диспепсия, то есть нарушение нормальной деятельности желудка. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева.
"Функциональная диспепсия может развиться из-за нарушений в питании, стресса, приема лекарственных препаратов, курения и злоупотребления алкоголем. Провоцирующим фактором могут стать любые изменения в жизни, даже смена часовых поясов или переезд", – отметила врач.
Боли при диспепсии чаще ноющего характера, иногда сопровождаются тошнотой, отрыжкой и изжогой. Может также появиться чувство тревоги, потливость и учащение сердцебиения.
Другой распространенной причиной болей в верхней части живота является кишечная инфекция. Она развивается в течение 48 часов после употребления некачественных продуктов. Сопровождается она также тошнотой, рвотой, диареей и повышением температуры.
Неприятные ощущения в животе могут быть при патологиях желчного пузыря, таких как холецистит (воспаление желчного пузыря) или желчнокаменная болезнь. При этом боль бывает как ноющая, так и острая, в зависимости от степени заболевания. Обычно сопутствующими симптомами в этом случае являются нарушение стула, тошнота, рвота, желтый цвет кожи и слизистых.
Иногда причиной могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
К болезненным ощущениям может привести также нижнедолевая пневмония. Это объясняется близостью расположения органов брюшной и грудной полостей. Ноющие боли усиливаются при кашле, поворотах или глубоком дыхании. Они часто сопровождаются повышением температуры и одышкой.
Еще одна распространенная причина – межреберная невралгия. При поражении нервов на уровне нижних ребер боль может распространяться в верхние отделы живота, объяснила специалист. Возникают неприятные ощущения при неудобном положении тела, поворотах и наклонах туловища. Усиливаются – при ощупывании промежутков между ребрами.
Врач напомнила, что при повторении болей в животе не стоит заниматься самолечением. Важно выявить и начать лечить патологию, которая вызвала неприятные симптомы.
По результатам обследования терапевт сможет определить, к какому узкому специалисту необходимо обратиться пациенту.
Ранее врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что выпуклый живот может появиться у человека из-за появления опухоли органов малого таза или брюшной полости. Подобная проблема также становится видимой в результате опущения внутренних органов. По ее словам, если живот вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ.
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