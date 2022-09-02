Врач рассказала, почему может болеть верхняя часть живота

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Самая частая причина болей в верхних отделах живота – функциональная диспепсия, то есть нарушение нормальной деятельности желудка. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Юлия Алексеева.

"Функциональная диспепсия может развиться из-за нарушений в питании, стресса, приема лекарственных препаратов, курения и злоупотребления алкоголем. Провоцирующим фактором могут стать любые изменения в жизни, даже смена часовых поясов или переезд", – отметила врач.

Боли при диспепсии чаще ноющего характера, иногда сопровождаются тошнотой, отрыжкой и изжогой. Может также появиться чувство тревоги, потливость и учащение сердцебиения.





Юлия Алексеева гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Язва желудка или двенадцатиперстной кишки также часто провоцируют боль в верхних отделах живота. При этом она достаточно интенсивная, иногда колющего характера. Появляется после еды, может сопровождаться тошнотной и рвотой.

Другой распространенной причиной болей в верхней части живота является кишечная инфекция. Она развивается в течение 48 часов после употребления некачественных продуктов. Сопровождается она также тошнотой, рвотой, диареей и повышением температуры.

Неприятные ощущения в животе могут быть при патологиях желчного пузыря, таких как холецистит (воспаление желчного пузыря) или желчнокаменная болезнь. При этом боль бывает как ноющая, так и острая, в зависимости от степени заболевания. Обычно сопутствующими симптомами в этом случае являются нарушение стула, тошнота, рвота, желтый цвет кожи и слизистых.

Иногда причиной могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой.





Юлия Алексеева гастроэнтеролог, УЗИ-диагност При абдоминальной форме инфаркта миокарда боль в животе бывает выраженной интенсивности и возникает внезапно. Кожа человека становится бледной, появляется потливость. При таких симптомах необходимо срочно вызвать скорую помощь.

К болезненным ощущениям может привести также нижнедолевая пневмония. Это объясняется близостью расположения органов брюшной и грудной полостей. Ноющие боли усиливаются при кашле, поворотах или глубоком дыхании. Они часто сопровождаются повышением температуры и одышкой.

Еще одна распространенная причина – межреберная невралгия. При поражении нервов на уровне нижних ребер боль может распространяться в верхние отделы живота, объяснила специалист. Возникают неприятные ощущения при неудобном положении тела, поворотах и наклонах туловища. Усиливаются – при ощупывании промежутков между ребрами.

Врач напомнила, что при повторении болей в животе не стоит заниматься самолечением. Важно выявить и начать лечить патологию, которая вызвала неприятные симптомы.





Юлия Алексеева гастроэнтеролог, УЗИ-диагност Для начала можно обратиться к терапевту. Он даст необходимые рекомендации до установления точного диагноза и назначит обследования. Это может быть УЗИ, рентген, эндоскопия, ЭКГ, анализ крови.

По результатам обследования терапевт сможет определить, к какому узкому специалисту необходимо обратиться пациенту.

Ранее врач-терапевт Елена Кудряшова рассказала, что выпуклый живот может появиться у человека из-за появления опухоли органов малого таза или брюшной полости. Подобная проблема также становится видимой в результате опущения внутренних органов. По ее словам, если живот вдруг стал выпирать, надо срочно обратиться к специалисту и сделать УЗИ.