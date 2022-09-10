Гастроэнтеролог рассказала об опасных причинах запаха изо рта

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Неприятный запах изо рта может появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская.

"Источником проблемы могут стать гастроэзофагеальный рефлюкс, кандидоз пищевода, гастрит, синдром избыточного бактериального роста в кишечнике, дивертикулярная болезнь толстой кишки. Еще плохо пахнуть изо рта может, потому что у человека слишком много мясной пищи в рационе", – предупредила врач.



Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое заболевание, характеризующееся регулярным повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к повреждению слизистой оболочки отдела пищевода.



При этом она отметила, что самой распространенной причиной галитоза (так в медицине называют неприятный запах изо рта) остаются различные стоматологические проблемы.





Наталья Курганская врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Чаще всего несвежее дыхание вызывает гниение остатков пищи при недостаточной гигиене полости рта. Галитоз появляется при кариесе и заболеваниях десен. Кроме этого, источником неприятного запаха могут стать недостаточно чистые съемные зубные протезы.

Следующей причиной появления галитоза является курение. Также проблему может вызвать ксеростомия – сухость во рту. Она в свою очередь часто возникает при заболевании слюнных желез, приеме некоторых лекарств или долгом дыхании через рот.



"Еще одна причина галитоза – заболевания дыхательных путей. Это могут быть воспалительные процессы в носу, тонзиллит (воспаление миндалин), бронхиты, активная форма туберкулеза, злокачественные новообразования легких", – отметила врач.

Курганская также рассказала, что развитие опасных осложнений при некоторых хронических заболеваниях можно определить по специфическому аромату.





Наталья Курганская врач-гастроэнтеролог, эндоскопист При проблемах с печенью гнилостный запах изо рта может сообщать, что клетки органа перестали справляться с обезвреживанием токсичных продуктов из кишечника. Аромат аммиака сигнализирует о серьезной почечной недостаточности, а ацетона (при сахарном диабете) – предупреждает об угрозе диабетической комы.

Врач напомнила, что неприятный запах изо рта невозможно устранить при помощи жвачки или жидкости для полоскания. Они только маскируют его на короткое время. Чтобы решить проблему, необходимо диагностировать и лечить заболевание, которое ее вызвало.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что частое покашливание может быть симптомом рефлюксной болезни. По ее словам, человек может подумать, что у него хронический фарингит, а на самом деле надо проверять работу желудочно-кишечного тракта.