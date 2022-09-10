Гастроэнтеролог рассказала об опасных причинах запаха изо рта

Фото: ТАСС/YAY
Неприятный запах изо рта может появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская.
"Источником проблемы могут стать гастроэзофагеальный рефлюкс, кандидоз пищевода, гастрит, синдром избыточного бактериального роста в кишечнике, дивертикулярная болезнь толстой кишки. Еще плохо пахнуть изо рта может, потому что у человека слишком много мясной пищи в рационе", – предупредила врач.
При этом она отметила, что самой распространенной причиной галитоза (так в медицине называют неприятный запах изо рта) остаются различные стоматологические проблемы.
Следующей причиной появления галитоза является курение. Также проблему может вызвать ксеростомия – сухость во рту. Она в свою очередь часто возникает при заболевании слюнных желез, приеме некоторых лекарств или долгом дыхании через рот.
"Еще одна причина галитоза – заболевания дыхательных путей. Это могут быть воспалительные процессы в носу, тонзиллит (воспаление миндалин), бронхиты, активная форма туберкулеза, злокачественные новообразования легких", – отметила врач.
Курганская также рассказала, что развитие опасных осложнений при некоторых хронических заболеваниях можно определить по специфическому аромату.
Врач напомнила, что неприятный запах изо рта невозможно устранить при помощи жвачки или жидкости для полоскания. Они только маскируют его на короткое время. Чтобы решить проблему, необходимо диагностировать и лечить заболевание, которое ее вызвало.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что частое покашливание может быть симптомом рефлюксной болезни. По ее словам, человек может подумать, что у него хронический фарингит, а на самом деле надо проверять работу желудочно-кишечного тракта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: