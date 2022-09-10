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Общество

10 сентября, 08:41

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Гастроэнтеролог рассказала об опасных причинах запаха изо рта

"Не дышите": о каких заболеваниях предупреждает неприятный запах изо рта
общество

Фото: ТАСС/YAY

Неприятный запах изо рта может появиться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист Наталья Курганская.

"Источником проблемы могут стать гастроэзофагеальный рефлюкс, кандидоз пищевода, гастрит, синдром избыточного бактериального роста в кишечнике, дивертикулярная болезнь толстой кишки. Еще плохо пахнуть изо рта может, потому что у человека слишком много мясной пищи в рационе", – предупредила врач.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое заболевание, характеризующееся регулярным повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки, что приводит к повреждению слизистой оболочки отдела пищевода.

При этом она отметила, что самой распространенной причиной галитоза (так в медицине называют неприятный запах изо рта) остаются различные стоматологические проблемы.

Чаще всего несвежее дыхание вызывает гниение остатков пищи при недостаточной гигиене полости рта. Галитоз появляется при кариесе и заболеваниях десен. Кроме этого, источником неприятного запаха могут стать недостаточно чистые съемные зубные протезы.
Наталья Курганская
врач-гастроэнтеролог, эндоскопист

Следующей причиной появления галитоза является курение. Также проблему может вызвать ксеростомия – сухость во рту. Она в свою очередь часто возникает при заболевании слюнных желез, приеме некоторых лекарств или долгом дыхании через рот.

"Еще одна причина галитоза – заболевания дыхательных путей. Это могут быть воспалительные процессы в носу, тонзиллит (воспаление миндалин), бронхиты, активная форма туберкулеза, злокачественные новообразования легких", – отметила врач.

Курганская также рассказала, что развитие опасных осложнений при некоторых хронических заболеваниях можно определить по специфическому аромату.

При проблемах с печенью гнилостный запах изо рта может сообщать, что клетки органа перестали справляться с обезвреживанием токсичных продуктов из кишечника. Аромат аммиака сигнализирует о серьезной почечной недостаточности, а ацетона (при сахарном диабете) – предупреждает об угрозе диабетической комы.
Наталья Курганская
врач-гастроэнтеролог, эндоскопист

Врач напомнила, что неприятный запах изо рта невозможно устранить при помощи жвачки или жидкости для полоскания. Они только маскируют его на короткое время. Чтобы решить проблему, необходимо диагностировать и лечить заболевание, которое ее вызвало.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что частое покашливание может быть симптомом рефлюксной болезни. По ее словам, человек может подумать, что у него хронический фарингит, а на самом деле надо проверять работу желудочно-кишечного тракта.

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Трошина Любовь

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