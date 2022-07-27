Врач рассказал, как распознать у себя меланому

Меланома считается самым агрессивным видом рака кожи. В том числе она может развиться даже из-за частого пребывания на солнце. Рассказываем, какие меры профилактики помогут снизить риск заболевания и по каким признакам можно распознать злокачественную родинку.

Солнце и салонные процедуры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стопроцентного способа защититься от меланомы не существует. Но есть определенные правила, следуя которым можно снизить риск развития этого и других видов рака кожи, рассказал Москве 24 профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Александр Юцковский.

Первое правило – ограничивать воздействие на тело ультрафиолетовых (УФ) лучей, потому что любые солнечные ожоги могут со временем привести к меланоме.





Александр Юцковский доктор медицинских наук, профессор РУДН В жаркие дни старайтесь держаться тени и носите закрывающую тело одежду. Если открываетесь солнцу, например, на пляже – используйте защитный крем.

Для большинства людей подойдет крем с SPF 50. Более точно подобрать средство, необходимое именно вам, поможет дерматолог.

Не стоит забывать, что искусственные источники УФ-лучей не менее опасны, чем естественные. Солярий – это совсем не безобидная процедура. Гель-лак во время маникюра иногда сушат ультрафиолетовыми лампами, которые способны спровоцировать развитие подногтевой меланомы.

Контролируем изменения

Фото: предоставлено врачом Александром Юцковским

Второе важное правило в профилактике развития рака кожи – регулярный осмотр. Как и любой другой вид злокачественной опухоли, меланома легче поддается лечению на ранней стадии. Распознать начало заболевания иногда можно по образованию на теле новых странных родинок или видоизменению уже имеющихся, напомнил врач.

Выявить злокачественное образование на коже поможет общепризнанная в дерматологической практике техника ABCDE. Это акроним – каждая буква обозначает фактор, который может выдавать опасную родинку.

A (asymmetry) – асимметрия, когда одна половина пятна не соответствует другой. B (boundary) – граница: края образования неправильные, неровные, зазубренные или размытые. C (color) – цвет родинки не везде одинаковый и может включать различные оттенки коричневого или черного, а иногда даже розового, красного, белого или синего. D (diameter) – диаметр пятна больше шести миллиметров. E (evolution) – развитие: со временем родинка меняется в размере, форме или цвете.

Конечно, не все меланомы соответствуют этим признакам. Например, раковое образование может быть и меньшего размера. Но все же это самые популярные характеристики, отметил профессор.





Александр Юцковский доктор медицинских наук, профессор РУДН Насторожиться также надо, если пигмент с края пятна распространился на окружающую кожу. Когда за границей родинки появилось покраснение или новая припухлость. Изменились ощущения в области образования: появился зуд, жжение, болезненность. Либо поменялась поверхность родинки: начала шелушиться, кровоточить и так далее.

Если появился любой из перечисленных признаков, надо как можно скорее отправиться на осмотр к дерматологу. Он сможет внимательно изучить образование с помощью специального оптического прибора. Таким образом, врач либо исключит заболевание, либо направит пациента к онкологу для более тщательного обследования.

Группа риска

Есть люди, которые больше, чем остальные, рискуют заболеть меланомой. В первую очередь это те, у кого имеется наследственный фактор: когда кто-то из членов семьи сталкивался с этой патологией или болел раком поджелудочной железы. Генные мутации, повышающие риск развития меланомы, могут передаваться из поколения в поколение, предупредил врач.

Также в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом. Особенно это касается пациентов, которые вынужденно принимают лекарства для подавления иммунной системы, например при аутоиммунных патологиях или после трансплантации органов.





Александр Юцковский доктор медицинских наук, профессор Шансы заболеть меланомой повышаются и у тех, кто имеет на теле много родинок – более 100 штук. Либо у кого есть более двух образований необычного вида, называемых "невусами шпица".

Еще нужно быть бдительными людям со светлыми глазами, кожей и волосами. Потому что у них в организме вырабатывается мало пигментного вещества меланина, защищающего человека от воздействия ультрафиолетового излучения.

Чтобы не пропустить зачатки болезни, всем группам риска надо быть более внимательными к своему здоровью, тщательно соблюдать перечисленные выше правила и хотя бы раз в год приходить на профилактическое обследование к дерматологу.