Врач предупредил об опасности народных методов борьбы с дефицитом йода

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 предостерегла граждан от применения народных методов в борьбе с дефицитом йода.
На нехватку этого элемента указывает несколько признаков. При йододефиците человек не может сосредоточиться, ему становится сложно что-либо запомнить. Появляется рассеянность, раздражительность, плаксивость, рассказывает Соломатина. Человек чувствует усталость и вялость даже после пробуждения, отмечает специалист.
"Естественно, обменные процессы снижаются, соответственно, будет нарастать лишний вес, с которым достаточно сложно справиться, не устранив причину проблемы. Запоры, выпадение волос, сухость кожи", – перечисляет диетолог.
Врач отметила, что переизбыток йода способен привести к нарушению работы щитовидной железы. Причем может возникнуть как гипертиреоз, так и гипотиреоз.
"Проявляться это может как тахикардия, бессонница, повышенная потливость. Может вырасти риск развития рака щитовидной железы, поэтому чрезмерное потребление йода не менее опасно, чем его недостаток", – подчеркнула Соломатина.
По словам эксперта, для безопасной профилактики дефицита йода лучше обратить внимание на морепродукты. Его много содержится в морской капусте и морской рыбе. Йод есть и в креветках, говорит диетолог.
"Конечно, йод есть и в фейхоа, и в грецких орехах, но это, честно говоря, очень небольшое количество, поэтому прежде всего это морские продукты", – уточнила эксперт.
Кроме того, можно употреблять в пищу йодированную соль. "Она должна правильно употребляться, то есть не нужно ее кипятить, засаливать огурцы, условно говоря, а просто надо ее добавлять регулярно в пищу", – заключила эксперт.
Ранее заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ Екатерина Трошина рассказала, что заболевания щитовидной железы диагностируют у порядка 20–40% россиян. Такую ситуацию эксперт объяснила хроническим йододефицитом в рационе граждан.
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