Названа главная опасность хронического дефицита йода в организме

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Около 20–40% граждан России имеют заболевания щитовидной железы, рассказала заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава РФ Екатерина Трошина.

По ее словам, это связано с хроническим дефицитом йода в питании, поскольку россияне употребляют его в 2–3 раза меньше нормы.

"Результаты масштабных исследований, проведенных за последние двадцать лет ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" по поручению Минздрава России, убедительно доказали, что потребление йода россиянами составляет не более 80 мкг в сутки", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Трошина отметила, что за последние 10 лет заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась в два раза. Решить эту проблему может йодирование соли, добавила она. Противопоказаний к употреблению такой соли не существует, подчеркнула эксперт, а на вкус приготовленных с ее использованием блюд и продуктов йодирование не влияет.

Данный метод является универсальным, эффективным и экономически обоснованным. В связи с этим Минздрав РФ разработал соответствующий законопроект, сообщила эндокринолог.

Ранее Трошина рассказала, что дефицит йода также может привести к поражению центральной нервной системы, головного мозга и репродуктивным проблемам: ненаступлению беременности и невынашиванию.

