Эксперт заявила о невозможности получить передозировку йода от йодированной соли

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Избыток йода невозможно получить при употреблении йодированной соли, сообщила директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

"Важно, что медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует. На йод не бывает аллергии, так как он присутствует в организме каждого человека по умолчанию", – приводит "Газета.ру" ее слова.

Эксперт отметила, что в настоящее время люди посещают и те страны, в которых используют исключительно йодированную соль. Нигде не была зафиксирована аллергическая реакция на нее.

Переизбыток вещества может произойти при бесконтрольном потреблении обогащенных соединениями йода продуктов. По словам Трошиной, при однократном превышении дозы йода щитовидная железа ненадолго приостановит выработку гормонов.

Ранее Трошина рассказала, что бесплодие, поражения нервной системы и другие заболевания, вызванные дефицитом йода, являются довольно распространенными среди россиян. Также нехватка йода может повлечь проблемы с интеллектом, когда снижение уровня IQ в популяции достигает 13–15 пунктов. При этом поражения мозга у плода, вынашиваемого в условиях йододефицита, являются непреодолимыми и останутся с человеком на всю жизнь.

