Врач рассказал о самой опасной для человека травме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самой опасной для человека травмой является повреждение головы, рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.

По словам врача, такие травмы требуют пристального наблюдения и исключения осложнений. Главным критерием серьезности повреждения является кровотечение, которое необходимо останавливать, вызвав скорую медицинскую помощь.

"Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим неестественное искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста", – добавил Давыдов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что летом число травм увеличивается, часто люди обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, поверхностными травмами кожи, связанными с воздействием тупых или острых предметов или падением на ровной поверхности.

Для избежания травм Давыдов рекомендовал придерживаться личной безопасности, связанной с известными общепринятыми правилами безопасности жизнедеятельности.

"Надо смотреть всегда по сторонам, иметь обувь на нескользкой подошве, ограничить от действия, которые могли бы быть травмоопасными, хотя бы смотреть под ноги и не переусердствовать в повседневной деятельности, излишне полагаясь на свои силы", – пояснил эксперт.

Ранее врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью. Так, занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Специалист рекомендовал работать в перчатках.

