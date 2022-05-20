Врач рассказал о самой опасной для человека травме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Самой опасной для человека травмой является повреждение головы, рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов.
По словам врача, такие травмы требуют пристального наблюдения и исключения осложнений. Главным критерием серьезности повреждения является кровотечение, которое необходимо останавливать, вызвав скорую медицинскую помощь.
"Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим неестественное искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста", – добавил Давыдов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что летом число травм увеличивается, часто люди обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, поверхностными травмами кожи, связанными с воздействием тупых или острых предметов или падением на ровной поверхности.
Для избежания травм Давыдов рекомендовал придерживаться личной безопасности, связанной с известными общепринятыми правилами безопасности жизнедеятельности.
"Надо смотреть всегда по сторонам, иметь обувь на нескользкой подошве, ограничить от действия, которые могли бы быть травмоопасными, хотя бы смотреть под ноги и не переусердствовать в повседневной деятельности, излишне полагаясь на свои силы", – пояснил эксперт.
Ранее врач общей практики Андрей Калинин рассказал, что мелкие дачные травмы зачастую недооцениваются, хотя они могут навредить здоровью. Так, занозы нередко могут быть причиной проникновения инфекции в организм. Специалист рекомендовал работать в перчатках.
"Доктор 24": сотрясение мозга
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: