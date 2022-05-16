Врач рассказал, для чего нужна диагностическая операция

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Диагностическую операцию проводят для уточнения и диагностики заболевания, рассказал заведующий хирургическим стационаром поликлиники № 7 Химкинской областной больницы Тимур Сидаков.
По его словам, к таким операциям относят лапароскопию при подозрении на патологический процесс в брюшной полости, торакоскопию при патологическом процессе в плевральной полости и артроскопию – осмотр крупных суставов. Решение о необходимости операции принимает врач.
Сидаков отметил, что самым распространенным методом диагностики является лапароскопия, которую проводят при наличии онкопатологии брюшной полости, заболеваниях женской репродуктивной системы, травмах брюшной полости и острых хирургических заболеваниях.
Главным минусом такой операции, по словам эксперта, является ее проведение под общим наркозом. Однако метод несет высшую степень информативности и позволяет установить причину, характер и степень распространения патологического процесса в организме.
Перед проведением операции, которая в среднем занимает 40 минут, пациент сдает ряд анализов, включая общий анализ крови и мочи, УЗИ, ЭКГ и рентген, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Ранее отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что причиной возникновения шума в ушах могут быть серная пробка, неврит слухового нерва, а также артериальная гипертония. По его словам, шум в ушах требует оперативной диагностики и лечения.
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