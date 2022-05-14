Врач назвал пять главных напитков для здоровья сердца

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Для здоровья сердца следует пить какао, зеленый чай, кофе, отвар шиповника и свекольный сок. Об этом Москве 24 рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.
По словам специалиста, в какао содержится калий и магний, которые отвечают за хорошую работу сердца.
Также в какао содержится алкалоид теобромин, который немного слабее кофеина, но все равно возбуждает нервную систему. Поэтому этот напиток желательно пить именно утром, посоветовал эксперт. "Иначе люди, которые чувствительны к алкалоидам кофеинового ряда, практически не смогут уснуть", – рассказал Мирошников в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, в первой половине дня можно выпить зеленый чай. По словам нутрициолога, в нем содержится эпигаллокатехин галлат, который укрепляет сосуды. В день специалист советует употреблять не более 2–3 чашек.
Принести пользу организму может и кофе. Многие исследования показали, что люди, которые выпивают 2–3 чашки этого напитка, на 20% реже страдают от пороков сердца, говорит эксперт. Благодаря другим исследовательским работам удалось выяснить, что 2–3 чашки кофе в день снижают отложение кальция в сосудах, продолжает Мирошников.
Однако пить кофе при гипертонии не стоит, уточнил нутрициолог. Заменить его можно зеленым чаем, а лучше какао. Содержащийся в последнем теобромин не так сильно повышает артериальное давление, поясняет эксперт.
Полезен для сердца и отвар шиповника. В нем содержится большое количество витамина C, который укрепляет сосуды и помогает бороться с тромбами, говорит специалист. Мирошников рекомендует выпивать отвар сразу после заваривания.
"Ни в коем случае не оставляем его на сутки-двое. Витамин C разрушается. Поэтому заварили, выпили. У кого проблемы с сердцем или просто любите свое сердце, пейте ежедневно хотя бы стакан заваренного шиповника", – советует эксперт.
Кроме того, в свекольном соке содержится вещество бетаин. Исследователи заметили, что именно оно снижает уровень гомоцистеина в организме, объясняет эксперт. Гомоцистеин – это такая аминокислота, которая фиксируется при травме сосудов, уточнил специалист.
По словам Мирошникова, если у человека уже есть проблемы с сосудами, уровень гомоцистеина в крови может быть очень высоким. "Как только человек начинает употреблять бетаин или свекольный сок, то уровень гомоцистеина падает. Это говорит о том, что сосуды начинают заживать", – заключил специалист.
Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что на здоровье сердца негативно отражается употребление сладкого, соленого, а также жирных молочных продуктов. Кроме того, специалист предупредил об опасности кофе. При злоупотреблении этим напитком повышается артериальное давление, напомнил кардиолог.
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