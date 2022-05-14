Врач назвал пять главных напитков для здоровья сердца

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Для здоровья сердца следует пить какао, зеленый чай, кофе, отвар шиповника и свекольный сок. Об этом Москве 24 рассказал нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По словам специалиста, в какао содержится калий и магний, которые отвечают за хорошую работу сердца.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Именно магний и калий снижают артериальное давление... Поэтому выпивайте каждое утро чашечку какао, и сердце получит эти микроэлементы.

Также в какао содержится алкалоид теобромин, который немного слабее кофеина, но все равно возбуждает нервную систему. Поэтому этот напиток желательно пить именно утром, посоветовал эксперт. "Иначе люди, которые чувствительны к алкалоидам кофеинового ряда, практически не смогут уснуть", – рассказал Мирошников в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, в первой половине дня можно выпить зеленый чай. По словам нутрициолога, в нем содержится эпигаллокатехин галлат, который укрепляет сосуды. В день специалист советует употреблять не более 2–3 чашек.

Принести пользу организму может и кофе. Многие исследования показали, что люди, которые выпивают 2–3 чашки этого напитка, на 20% реже страдают от пороков сердца, говорит эксперт. Благодаря другим исследовательским работам удалось выяснить, что 2–3 чашки кофе в день снижают отложение кальция в сосудах, продолжает Мирошников.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Сердце – это та же самая мышца, она начинает тренироваться. Что происходит, когда вы выпиваете кофе? Оно бьется быстрее, то есть мы тренируем наше сердце.

Однако пить кофе при гипертонии не стоит, уточнил нутрициолог. Заменить его можно зеленым чаем, а лучше какао. Содержащийся в последнем теобромин не так сильно повышает артериальное давление, поясняет эксперт.

Полезен для сердца и отвар шиповника. В нем содержится большое количество витамина C, который укрепляет сосуды и помогает бороться с тромбами, говорит специалист. Мирошников рекомендует выпивать отвар сразу после заваривания.

"Ни в коем случае не оставляем его на сутки-двое. Витамин C разрушается. Поэтому заварили, выпили. У кого проблемы с сердцем или просто любите свое сердце, пейте ежедневно хотя бы стакан заваренного шиповника", – советует эксперт.





Александр Мирошников нутрициолог, кандидат биологических наук Свекла и именно свекольный сок усилит наше сердце в два раза. Дело в том, что свекла содержит оксид азота NO2, который расширяет наши сосуды и помогает дышать сердцу. Сердце от свекольного сока начинает дышать.

Кроме того, в свекольном соке содержится вещество бетаин. Исследователи заметили, что именно оно снижает уровень гомоцистеина в организме, объясняет эксперт. Гомоцистеин – это такая аминокислота, которая фиксируется при травме сосудов, уточнил специалист.

По словам Мирошникова, если у человека уже есть проблемы с сосудами, уровень гомоцистеина в крови может быть очень высоким. "Как только человек начинает употреблять бетаин или свекольный сок, то уровень гомоцистеина падает. Это говорит о том, что сосуды начинают заживать", – заключил специалист.

Ранее кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что на здоровье сердца негативно отражается употребление сладкого, соленого, а также жирных молочных продуктов. Кроме того, специалист предупредил об опасности кофе. При злоупотреблении этим напитком повышается артериальное давление, напомнил кардиолог.

